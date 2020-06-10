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البيت الأبيض: ترامب يشيد في اتصال مع السيسي بالجهود المصرية للسلام في ليبيا

11:10 م الأربعاء 10 يونيو 2020
البيت الأبيض: ترامب يشيد في اتصال مع السيسي بالجهود المصرية للسلام في ليبيا

ترامب والسيسي

وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ناقشا خلاله العلاقات الثنائية وعددا من القضايا في المنطقة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن ترامب أشاد خلال الاتصال بالجهود المصرية الهادفة إلى وقف التصعيد في ليبيا وتعزيز المصالحة السياسية.

وناقش الرئيسان سبل استئناف المحادثات برعاية الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، كما ناقشا سبل رحيل القوات الأجنبية من ليبيا.

وكرر ترامب، التزام الولايات المتحدة بتسهيل صفقة عادلة ومنصفة بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة".

كما تم تناول بعض الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.​

البيت الأبيض دونالد ترامب السيسي ليبيا الرئيس عبدالفتاح السيسي

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