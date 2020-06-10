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واشنطن ترحب باستئناف محادثات الأمم المتحدة حول ليبيا

10:57 م الأربعاء 10 يونيو 2020
واشنطن ترحب باستئناف محادثات الأمم المتحدة حول ليبيا

مايك بومبيو

وكالات

رحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، باستئناف المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وحث على إجراء مفاوضات سريعة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حسبما أفادت رويترز.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي "موافقة حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي على العودة إلى محادثات الأمم المتحدة الخاصة بالأمن خطوة أولى جيدة وإيجابية جدا".

وأضاف "مطلوب الآن بدء مفاوضات سريعة تجري بحسن نية لتطبيق وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية الليبية التي تقودها الأمم المتحدة"

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الثاني من يونيو إن الطرفين المتحاربين في ليبيا وافقا على استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

ورغم أن الولايات المتحدة قالت إنها تعارض هجوم حفتر، إلا أنها لم تقدم الدعم لما تسمى بحكومة الوفاق، كما انتقدت مشاركة روسيا في الصراع، وهو موقف كرره بومبيو يوم الأربعاء.

وقال بومبيو ”حان الوقت.. لجميع الليبيين وجميع الأطراف للعمل كي لا تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من التدخل في سيادة ليبيا من أجل أهدافها الخاصة“.

ودعت مصر إلى وقف لإطلاق النار يبدأ يوم الاثنين في إطار مبادرة سياسية أوسع رحبت بها دولا عربية وغربية، ورفضت تركيا الاقتراح.

مايك بومبيو الأمم المتحدة ليبيا وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن

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