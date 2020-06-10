المحجوب: الجيش الليبي ملتزم بمبادرة القاهرة للسلام في ليبيا

وكالات

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، اليوم الأربعاء، إن الجيش ملتزم بمبادرة القاهرة للسلام في ليبيا على عكس حكومة الوفاق.

وتابع المحجوب في تصريحات للعربية، أن الجيش دفع بتعزيزات لدعم جبهة سرت لمواجهة ميليشيات الوفاق، مشيرًا إلى أن الطيران التابع لقوات الجيش استهدف مواقع للميليشيات في محيط سرت.

وأضاف أن ميليشيات الوفاق تحشد في منطقة جرين وطيراننا يقوم بقصف مواقعها.‎