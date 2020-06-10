أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

وزارة الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفي

08:25 م الأربعاء 10 يونيو 2020
وزارة الخارجية تنعى السفيرة نرمين عفيفي

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - أ ش أ:

نعت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، ببالغ الحزن والأسى السفيرة نرمين عفيفي، التي وافتها المنية أمس.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "إذ يتقدم السيد وزير الخارجية سامح شكري وأعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الزميلة العزيزة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أسرتها وأصدقاءها وزملاءها الذين أحبوها جميعًا، خالص الصبر والسلوان".

وأضافت أن الفقيدة كانت "نموذجًا للتفاني والإخلاص ودماثة الخلق طوال فترة عملها بوزارة الخارجية، ولطالما قدمت مثالًا مُشرفًا للمرأة المصرية في حقل العمل العام، ولما يجب أن يكون عليه الدبلوماسي في رعاية مصالح وطنه، وذلك خلال مسيرة عملها بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية المصرية نرمين عفيفي سامح شكري

الخبر التالى:

لليوم الثاني.. بريطانيا تسجل أكثر من 200 وفاة جديدة بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة