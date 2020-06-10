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الرئيس الجزائري تبون يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

02:23 م الأربعاء 10 يونيو 2020
الرئيس الجزائري تبون يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

عبد المجيد تبون

الجزائر- (أ ش أ):
ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اليوم الاربعاء اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن عقد بمقر الرئاسة الجزائرية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية دون أن توضح مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع.

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