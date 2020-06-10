برلمان تونس يرفض لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن الحقبة الاستعمارية

تونس- (بي بي سي):

رفض البرلمان التونسي لائحة غير ملزمة قانونيا تطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي عن الحقبة الاستعمارية.

واستمر النقاش الحاد بين النواب طيلة 15 ساعة قبل أن يصوت 77 نائبا لصالح المذكرة مقابل تصويت خمسة نواب ضدها في حين كان يتطلب تمريرها دعم 109 من النواب من أصل 217 هم إجمالي عدد النواب.

وقدمت كتلة نواب الكرامة - 19 نائبا- اللائحة التي تدعو فرنسا إلى تقديم "اعتذار رسمي وعلني للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبتها في حقّه منذ العام1881".

هذا وقد أصدرت حركة النهضة – أكبر الأحزاب في البرلمان - بيانا أشارت فيه إلى إدانتها للاستعمار لكن مع التشديد على "ضرورة التنسيق مع رئيس البلاد قبل طرح مثل هذه المبادرات".