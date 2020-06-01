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السفارة الروسية في البرازيل تتلقى بلاغا كاذبا بوجود قنبلة

11:16 م الإثنين 01 يونيو 2020
السفارة الروسية في البرازيل تتلقى بلاغا كاذبا بوجود قنبلة

السفارة الروسية في البرازيل

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت السفارة الروسية في البرازيل، اليوم الاثنين، أنها تلقت بلاغًا صباح اليوم بوجود قنبلة في مبنى السفارة، وتبين أن البلاغ كاذب.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية في نسختها الإنجليزية عن إيفان كونوفالوف المتحدث باسم السفارة قوله إن السفارة تلقت رسالة عبر البريد الالكتروني من مجهول هذا الصباح تفيد بوجود قنبلة مثبتة في مبنى السفارة، وعليه تم إخطار السلطات المعنية وفحص المبنى من قبل الشرطة العسكرية والكلاب البوليسية وأمن السفارة بعد أن تم إخلاء السفارة من طاقمها فور تلقي البلاغ.

وأضاف المتحدث أن الأجهزة البرازيلية التي هرعت إلى السفارة لم تجد أثرا لأي قنبلة ليتبين أنه بلاغ كاذب.

وتقع السفارة الروسية في البرازيل فيما يطلق عليه القطاع الجنوبي حيث تقع سفارات أمريكا وفرنسا وهولندا والبرتغال والفاتيكان.

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