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شقيق جورج فلويد يدعو لمواصلة الاحتجاجات السلمية في أمريكا

09:47 م الإثنين 01 يونيو 2020
شقيق جورج فلويد يدعو لمواصلة الاحتجاجات السلمية في أمريكا

جورج فلويد

واشنطن - (د ب أ)

دعا شقيق جوروج فلويد، المواطن الأمريكي الأسود، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بينما كان يضع شرطي أبيض ركبته على عنقه لنحو تسع دقائق في مدينة مينيابولس الواقعة بولاية مينيسوتا، الأسبوع الماضي، المواطنين إلى مواصلة الاحتجاجات السلمية والابتعاد عن العنف.

وقال تيرانس فلويد خلال مشاركته في وقفة على أضواء الشموع اليوم الاثنين: "سنواصل فعل ذلك بطريقة سلمية"، ثم هتف قائلا "السلام على اليسار والعدالة على اليمين".

كما دعا تيرانس المواطنين إلى تثقيف أنفسهم بالتبحر في السياسة و"الانتخابات " ، لأن "هذه هي الطريقة التي سنهزمهم بها، لأن هناك الكثير منا".

وتابع تيرانس قائلا إن الاحتجاجات العنيفة "ربما تكون أمرا جيدا في الوقت الحالي"، ولكنها تسبب ضررا.

وأشار شقيق جورج فلويد إلى أن تكرار ارتكاب الأعمال الوحشية من جانب الشرطة هو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة لا تسفر عن تغيير سياسي.

جورج فلويد واشنطن أمريكا مدينة مينيابولس ولاية مينيسوتا

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