العاصمة الأمريكية واشنطن تقرر بدء حظر التجوال من السابعة لمدة يومين

وكالات:

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، موريل باوسر، أنه تقرر بدء حظر التجوال من السابعة مساء لمدة يومين، بسبب الاحتجاجات التي اندلعت في عدد من الولايات من بينها العاصمة ردًا على مقتل جورج فلويد على يد شرطي أبيض، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وطالبت عمدة العاصمة الأمريكية، واشنطن، موريل باوسر، دونالد ترامب، الأحد، بالكف عن نشر تغريدات تثر الانقسام وتذكر العنصريين بماضي البلاد، وذلك بعد أن اتهمها الأخير "باطلا" بمنع شرطة العاصمة من التدخل لفض الاحتجاجات التي شهدها محيط البيت الأبيض الجمعة، إثر مقتل الشاب الأسود، جورج فلويد، على يد أحد أفراد شرطة مينيابوليس الأسبوع الماضي.

وقالت باوسر في مقابلة مع قناة NBC الأمريكية إن الدستور يعطي الحق للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم لكن لا يعطيهم الحق بتدمير المدينة، وذلك بعد أن شهدت العاصمة احتجاجات حاشدة وأعمال تخريب ونهب لليوم الثاني على التوالي ليل السبت.

وحثت عمدة العاصمة ترامب على "الكف عن نشر تغريدات تثير الانقسام والتي من شأنها تذكير العنصريين بماضي البلاد"، على حد تعبيرها.

وكان قد اتهم الرئيس الأمريكي باوسر "باطلا" بمنع الشرطة من التدخل لفض الاحتجاجات التي شهدها محيط البيت الأبيض، وهو الادعاء الذي كذبته الخدمة السرية الأمريكية التي أكدت في بيان لها أن شرطة العاصمة كانت حاضرة عند حدوث الاحتجاجات أمام البيت الأبيض.

وكان قد هدد ترامب المحتجين بـ"الكلاب الشرسة" والأسلحة "الأكثر خطورة" في حال خرقهم سور البيت الأبيض، وهو التهديد الذي قالت عنه عمدة واشنطن في مؤتمر صحفي السبت إنه "تذكير غير لطيف" للعنصريين الذين يهاجمون الأمريكيين من أصول أفريقية بالكلاب.