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وزير التعليم البولندي: المدارس لن تعيد فتح أبوابها بالكامل العام الدراسي الحالي

04:52 م الإثنين 01 يونيو 2020
وزير التعليم البولندي: المدارس لن تعيد فتح أبوابها بالكامل العام الدراسي الحالي

وارسو- (د ب أ):

أعلن وزير التعليم البولندي داريوش بيونتكوفسكي اليوم الاثنين أن بلاده لن تعيد فتح المدارس بالكامل أمام التلاميذ حتى نهاية العام الدراسي في أواخر يونيو في ضوء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الجارية.

علقت البلاد الفصول العادية منذ منتصف مارس وتم إدخال التزام بعقد فصول عن بعد في وقت لاحق من ذلك الشهر.

أعلنت بولندا مؤخرا السماح للمدارس بإعادة فتح أبوابها أمام الأطفال الذين تتراوح اعماره بين سبعة وتسعة أعوام، رغم أن فعل هذا يرجع إلى الحكومات المحلية ومدراء المدارس في كل مدرسة. وقرر الكثير منهم عدم فتح مدارسهم وهؤلاء الذين فعلوا هذا استشهدوا بتراجع معدل الحضور.

وأعرب الوزير عن أمله في إمكانية استئناف الفصول العادية في سبتمبر عندما يبدأ العام الدراسي بشكل تقليدي في بولندا.

وحتى اليوم سجلت بولندا 23987 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و1065 وفاة على صلة بالوباء.

داريوش بيونتكوفسكي وارسو

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