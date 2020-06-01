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كورونا في أفغانستان: تدفق المئات على مستشفى للحصول على علاج مثير للجدل

03:29 م الإثنين 01 يونيو 2020
كورونا في أفغانستان: تدفق المئات على مستشفى للحصول على علاج مثير للجدل

أرشيفية

كابول- (د ب أ):

تدفق مئات المواطنين على مستشفى خاص في العاصمة الأفغانية، من أجل الحصول على علاج مزعوم لمرض "كوفيد-19" التنفسي الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويزعم خبير أعشاب مثير للجدل، يعرف فقط باسم "الكوزاي"، إنه عالج آلاف الأشخاص من خلال منتج اكتشفه ولم تعلن السلطات الصحية موافقتها عليه.

وقال مدير صحة كابول خوشال نابيزاده: "أخذنا العقار الخاص به إلى المختبر، وسنكشف النتيجة بعد تحليله"، مضيفا أن مزاعم خبير الأعشاب بأنه قد تمكن من علاج 38 ألف شخص، غير صحيحة.

ويشار إلى أن هناك كثير من المواطنين، ومن بينهم أفراد من السياسيين المحليين، لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الرجل ومنتجه. وزعم البعض أنهم تعافوا بمجرد استخدامهم للعلاج.

وتم تسجيل ما يقرب من 16 ألف حالة إصابة بكورونا، بالاضافة إلى 265 وفاة، في ظل نظام رعاية صحية هش للغاية في أفغانستان التي عانت من حروب وصراعات لعقود. وتم فحص 39 ألف شخص فقط حتى الآن.

فيروس كورونا كابول أفغانستان

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