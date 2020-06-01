ألمانيا تسجل 333 حالة إصابة جديدة بالكورونا و7400 حالة نشطة

برلين - (أ ش أ):

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين تسجيل 333 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 181 ألفا و815 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد القول إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8511 حالة بعدما تم تسجيل 11 حالة جديدة، بينما تعافى في ألمانيا نحو 165 ألف حالة و900 شخص بينما تتواجد 7400 حالة إصابة نشطة في البلاد.