تظاهرات في واشنطن لليوم الثالث.. وتزايد أعداد المحتجين أمام البيت الأبيض (فيديو)

وكالات:

أفادت فضائية العربية السعودية، بأن أعداد المحتجين الأمريكيين يتزايدون أمام مبنى البيت الأبيض، للتعبير عن رفضهم لمقتل المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، على يد شرطي أبيض.

ونشرت بعض الحسابات على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو لاحتشاد مواطنين أمريكيين أمام البيت الأبيض للاحتجاج على مقتل فلويد.

فيا نشرت جويسي كرم، مراسلة صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية في واشنطن، مقطع فيديو لمحتجين يهتفون "توقفوا عن قتل ذوي البشرة السوداء".

وقالت كرم معلقة على الفيديو "تظاهرات سلمية خارج البيت الأبيض، المتظاهرون يركعون وينشدون توقفوا عن قتل ذوي البشرة السوداء"، مضيفة "هذا هو اليوم الثالث للتظاهرات في العاصمة واشنطن".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف التظاهرات خارج البيت الأبيض، بأنه يديرها "مجموعات منظمة ولا علاقة لها بجورج فلويد".

وأضاف "عمل رائع فى البيت الأبيض قبل أفراد الخدمة السرية، لم يكونوا فقط محترفين تمامًا، ولكن رائعون جدًا أيضا، كنت فى الداخل، وشاهدت كل خطوة، وكنت أشعر بأمان شديد، لقد سمحوا للمتظاهرين بالصراخ بقدر ما يريدون".

ووضعت الإدارة الأمريكية 5 آلاف جندي من أفراد الحرس الوطني في حالة تأهب؛ للمساعدة في مواجهة انتشار المظاهرات العنيفة في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب حادث مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد وهو مكبل على يد أحد رجال الشرطة قبل أيام.

وقالت إيبريل كانينجهام المتحدثة باسم الحرس الوطني الأمريكي إن هذه القوات متأهبة في 15 مدينة وفي العاصمة الأمريكية واشنطن، كما أن هناك 2000 جندي آخرين مستعدون كذلك في حالة الحاجة إليهم.

وقال بيان صادر عن قوات الحرس الوطني إن أجهزة تنفيذ القانون على مستوى الولايات والمدن ما تزال مسئولة عن الأمن لكن أفراد الحرس الوطني من المدربين والمزودين بالعتاد مستعدون لمساعدة تلك الأجهزة الأمنية لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في مختلف الولايات.

Peaceful Protest now outside White House. Protestors kneeling and chanting “stop killing black people.”



This is Day 3 of Washington, DC protests: pic.twitter.com/isfZGFZeGe