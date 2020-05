طوارئ وحظر تجوال.. ولايات أمريكية تحاول السيطرة على الأوضاع (فيديو)

كتب - محمد صفوت

بدأت سلطات الولايات الأمريكية، في اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة الاضطرابات التي ضربت البلاد على خلفية مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصول أفريقية الاثنين الماضي، أثناء اعتقاله في مينيابوليس.

وفرضت عدة ولايات حالة الطوارئ ونشرت قوات الحرس الوطني، للسيطرة على الاحتجاجات التي تخللها أعمال عنف، حيث حرق المتظاهرون سيارات للشرطة ومباني حكومية في ولايات مختلفة.

Protestors rush to seek emergency medical attention for a young teen who was deliberately shot in the eye by U.S. security forces. #ICantBreathe #GeorgeFloyd #JusticeForGeorgeFloyd #BlackLivesMatter #Anonymous pic.twitter.com/L0MmEQopXA — Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020

وكان الرئيس دونالد ترامب، طالب في وقت سابق من اليوم، نشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات متهماً وسائل إعلام أمريكية بنشر الكراهية والفوضى.

في نفس الصدد، أعلن جون كوبر عمدة مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، حالة الطوارئ بعد إضرام محتجين النار في مبنى محكمة.

وقال كوبر، قبل إعلان حالة الطوارئ في المدنية: "كانت مسيرة عصر اليوم من أجل جورج فلويد والعدالة العرقية سلمية، وأنا حضرت واستمعت"، مضيفا: "لا يمكننا أن ندع رسالة الإصلاح اليوم تنحدر إلى مزيد من العنف. إذا كنت تتعمد إلحاق الضرر بمدينتنا، اذهب إلى منزلك".

Share widely: National guard and MPD sweeping our residential street. Shooting paint canisters at us on our own front porch. Yelling “light em up” #JusticeForGeorgeFloyd #JusticeForGeorge #BlackLivesMatter pic.twitter.com/bW48imyt55 — Tanya Kerssen (@tkerssen) May 31, 2020

من جانبه أكد حاكم الولاية، بيل لي، إنه أمر الحرس الوطني "بالتعبئة نظرا للاحتجاجات التي اتخذت الآن منعطفا عنيفا غير قانوني في ناشفيل" بناء على طلب العمدة.

فيما أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، إنه سيعبئ بالكامل قوات الحرس الوطني للولاية في أعقاب الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب التي اجتاحت مدينة مينيابوليس أكبر مدن الولاية بعد وفاة جورج فلويد.



Peaceful protest happening at San Jose, Ca City Hall with young and old! #BLACK_LIVES_MATTER #JusticeForFloyd #protests2020 pic.twitter.com/rz3DYSQgkY

— Maya Ayoubi 🇱🇧🇮🇷 (@maya_ayoubi) May 31, 2020

ودفع الحرس الوطني بنحو ٢٥٠٠ من عناصره في الولاية بعد إعلان حاكمها، للسيطرة على الأوضاع التي تشهدها الولاية.

كما أعلن جريج أبوت حاكم ولاية تكساس، حالة الطوارئ بسبب أعمال التخريب بالولاية على خلفية المظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد.

وكان حاكم ولاية تكساس، استدعى الجيش بعد احتجاجات عنيفة تشهدها عدة مدن أمريكية، والتي انضمت أمس السبت، في تعبئة الحرس الوطني الأمريكي وسط احتجاجات وأعمال شغب.

THIS IS HOW ITS MEANT TO BE.

This is how Miami police met crowds protesting the death of George Floyd and the scourge of racism in America today. This is class🥰 Hats off to the officers in Miami 🙌 #BLACK_LIVES_MATTERS #protests2020 pic.twitter.com/iDG2MbMb6h

واتخذت السلطات المركزية في كاليفورنيا، قرارا بإعلان حالة الطوارئ العامة في مدينة لوس أنجلوس ومدن أخرى في نطاق الولاية.

وقال حاكم ​كاليفورنيا​، جافين نيوسوم، إن السلطات قررت فرض حالة الطوارئ العامة في كل أرجاء الولاية، وذلك بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت على خلفية مقتل فلويد.

وكان عمدة لوس أنجلوس يريك جراسيتي، طالب حاكم الولاية، إرسال عناصر الحرس الوطني إلى المقاطعة للسيطرة على الأوضاع.

من جانبها قالت عمدة مدينة شيكاغو الأمريكية لوري لايتفوت، إن حظرا ليلا يبدأ من التاسعة مساءا، سيظل ساريا "حتى إشعار آخر" حيث أصدرت سلطات المدينة أوامرها إلى جنود الحرس الوطني بالمساعدة في إخماد الاضطرابات.

Thousands of people have been taking to the streets around the world in protest over the death of George Floyd, with some demonstrations turning violent, leading to vandalism and damaged property. https://t.co/klCO2klQdj pic.twitter.com/wP0KUZm5jk — ABC News (@ABC) May 31, 2020

وتابعت: "لكنني واثقة من أننى على صواب بأن أمضي دائما في اتخاذ خيار صارم إذا ما كان الأمر يتعلق بحماية مواطنينا"، مضيفة أن المحتجين من مثيري أعمال العنف يجب أن "يخجلوا من أنفسهم".

Protestors line the streets in Tallahassee, FL demanding justice after the deadly arrest of George Floyd pic.twitter.com/EEnvYAZZFx — NowThis (@nowthisnews) May 31, 2020

وانضمت ولاية أريزونا، إلى باقي الولايات التي فرضت حظرًا للتجوال الليلي، حيث أعلنت عن حظر لمدة أسبوع للسيطرة على الموقف، بعد أعمال العنف التي شهدتها الولاية.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيره لمثيري الشغب، منوهًا أن العنف والتحريض عليه من الجرائم الفيدرالية.

وقال ترامب، إن تجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة وحملات اعتقال، مضيفًا أن على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سيتدخل للقيام بما يلزم.