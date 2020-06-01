ملكة بريطانيا تظهر خارج جدران القصر لأول مرة منذ شهور

لندن - (د ب أ)

شوهدت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا خارج جدران القصر للمرة الأولى خلال عدة أشهر، في صورة أصدرها قصر باكنجهام في وقت متأخر من اليوم الأحد، حيث تظهر استمتاعها بواحدة من وسائل التسلية المفضلة لديها وهي ركوب الخيل.

وتم تصوير الملكة 94 عاما، وهي تمتطي مهرا عمره 14 عاما في حديقة قلعة ويندسور، حيث كانت تقيم خلال جائحة فيروس كورونا.

وكانت ترتدي في الصورة وشاحا ورديا وسترة خضراء من الصوف وقفازات بيضاء.