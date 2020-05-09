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مجددا.. دولة تسجل "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا

08:44 م السبت 09 مايو 2020
مجددا.. دولة تسجل "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا

وكالات

لم تسجل سلوفاكيا، أي إصابات جديدة بفيروس كورونا، للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، بالتزامن مع تخفيف الحكومة الإجراءات الرامية لاحتواء الفيروس.

ووفقًا لبيانات جمعها المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، يبلغ معدل الوفيات جراء الكورونا في سلوفاكيا 0.5 في المئة لكل 100 ألف شخص، وهو الأدنى على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت سلوفاكيا، حتى اليوم، تسجيل 1455 إصابة مؤكدة، بينها 26 وفاة جراء الوباء، وتعافي 919 مصاباً.

وعزا الخبراء نجاح سلوفاكيا في احتواء الوباء لعدة عوامل أبرزها مسارعتها لفرض الإغلاق العام، والدور التوعوي الفعال لوسائل الإعلام لتشجيع المواطنين على الالتزام بالإجراءات الرامية لمنع تفشي المرض.

وأعادت الحكومة، الأربعاء الماضي، فتح المتاجر الواقعة خارج المراكز التجارية، والفنادق والمتاحف والمعارض والأماكن السياحية المكشوفة. كما سمحت بإقامة الفعاليات الدينية وحفلات الزفاف بعدد محدود من المدعوين. لكن المدارس لا تزال مغلقة، كما أن السفر الدولي لم يزل محظوراً.

ولم يزل يتعين على الوافدين إلى البلاد البقاء قيد الحجر الصحي في المراكز الحكومية، لمدة 14 يوماً.

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