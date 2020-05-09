انقطاع التيار الكهربي في أنحاء كينيا وأوغندا

نيروبي- (د ب أ):

انقطع التيار الكهربي عن أنحاء واسعة من كينيا وأوغندا اليوم السبت.

وأشارت شركة "كينيا باور آند لايتنينج" في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن التيار الكهربي في البلاد انقطع الساعة 49ر5 صباح اليوم بالتوقيت المحلي (0249 بتوقيت جرينتش) بسبب حدوث خلل في شبكة التوزيع.

وأوضحت الشركة أن مهندسيها تمكنوا من تحديد خلل فني في جزء من الخط الرئيسي لنقل الطاقة، عالي الجهد، الذي يخدم العاصمة نيروبي.

وأوضحت أن الخلل في هذا "الخط الحيوي" أدى إلى زيادة الأحمال على محطات توليد الطاقة الأخرى في كينيا، ويعتقد أن ذلك هو ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في أنحاء البلاد.

وفي الجارة أوغندا، أعلنت شركة "أوماما ليمتد"، عبر حسابها على "تويتر" صباح اليوم، انقطاع التيار الكهربي في أنحاء البلاد.

وأضافت "أوماما ليمتد"، وهي أكبر شركات توزيع الكهرباء في أوغندا، أن فريقا تابعا لها يعمل حاليا على اعادة التيار في أقرب وقت ممكن.

ولم يتضح ما إذا كان هناك علاقة بين انقطاع التيار في البلدين الذين يقعان شرقي أفريقيا.