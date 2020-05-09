روسيا: إجراء أكثر من 5.2 مليون اختبار للكشف عن كورونا

إجراء أكثر من 5.2 مليون اختبار فيروس كورونا في روس

موسكو- (أ ش أ):

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أنه تم إجراء أكثر من 5.2 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم روسيا.

وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم السبت أن 242 ألف شخص يخضعون حاليا للإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي في البلاد.

وسجلت روسيا أمس أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة؛ ليترفع عدد المصابين بفيروس "كورونا المستجد" إلى أكثر من 187ألفا.