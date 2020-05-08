خبير اقتصادي: خسائر الاقتصاد العربي جراء كورونا تقدر بـ323 مليار دولار

وكالات:

قال رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب حمدي الطباع، إن خسائر الاقتصاد العربي جراء جائحة كورونا تقدر بما يقارب 323 مليار دولار، مستندًا إلى تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي، الذي توقع أيضا حدوث انكماش باقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% بفعل مكافحة الفيروس، فضلًا عن تراجع أسعار النفط.

وأكد الطباع، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، أن الدول العربية سواء تلك المصدرة للنفط أو المستوردة، تأثرت سلبا وطالتها أضرار وخسائر ترافقت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، تصل نسبتها لنحو 12% من حجم اقتصادها.

وأوضح رئيس الاتحاد، الذي يتخذ من عمان مقرا له، أن التوقعات تشير إلى أن ديون الحكومات العربية سترتفع بمقدار 190 مليار دولار خلال العام الحالي لتصل إلى 1.46 تريليون دولار.

وأشار الطباع إلى وجود احتمالية قد تؤدي لتدهور العجز المالي في المنطقة العربية من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10% خلال العام الحالي.

وبين أن الشركات بالمنطقة العربية تكبدت خلال الربع الأول من العام الحالي خسـائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، وهو ما يعادل 8% من إجمالي ثروة المنطقة.

وأشار الطباع إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بالدول العربية بعد انتشار فيروس كورونا وما رافقه من إغلاق للأسواق وانحسار السياحة وتعطل الخدمات، موضحا أن هذا سينعكس على بعض الاستثمارات مستقبلا.

وبين، أن القرار الاستثماري سيتأثر بعدم اليقين بخصوص ما سيؤول إليه الوضع خلال الشهور المقبلة من العام الحالي وسيطال المشاريع الاستثمارية القائمة والمخطط لها.

ولفت الطباع الى تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكو)، والذي أشار إلى أن المنطقة العربية ستعاني من خسائر اقتصادية فادحة جراء جائحة كورونا، ستخسر نحو 1.7 مليون وظيفة خلال العام الحالي.