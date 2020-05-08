الصين وروسيا يتبادلان التهنئة في ذكرى الانتصار على النازية

(وكالات):

تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الصيني، شي جين بينج، التهاني بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.

ونقل التلفزيون الصيني قول شي جين بينج: "اليوم المجتمع الدولي يكافح الوباء (وباء كوفيد-19). وأظهرت الإجراءات الوقاية، تحت قيادتكم، نتائج تدريجية"، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأضاف قائلا: "إن الجانب الصيني واثق تماما من أن روسيا ستتغلب على الوباء في نهاية المطاف".

كما أعرب شي جين بينج عن استعداد الجانب الصيني لمواصلة تقديم دعم قوي لروسيا.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الصيني لنظيره الروسي إن البلدين يتحملان مهمة خاصة في دعم السلام والأمن العالميين.

ويذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد قد أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص في مختلف دول العالم منذ أن بدأ في ديسمبر في الصين، إلا أن المعطيات والأرقام في أوروبا تشير إلى تراجع ملحوظ في الأعداد، لذلك أعلنت بعض من الدول الأعضاء عن بدء رفع بعض التدابير المتخذة لمكافحة تفشي الفيروس تدريجيا، لكنها ألزمت المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في وسائل النقل العامة، وعلى التباعد الاجتماعي.