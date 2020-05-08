أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

ترامب يكشف عن قرار قريب بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

04:23 م الجمعة 08 مايو 2020
ترامب يكشف عن قرار قريب بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

دونالد ترامب

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعلن قريبًا قراره النهائي بشأن التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، بعد تعهده في وقت سابق بمحاسبة الوكالة على انتشار الفيروس التاجي.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "منظمة الصحة العالمية، كما تعلمون، ندفع لهم ما يقرب من 500 مليون دولار سنويًا"

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سأصدر قرارا حول ذلك قريبا، لأنهم دمية بيد الصين.. لذا، سأقوم باتخاذ قرار في القريب العاجل".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الشهر الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، بحجة عدم قيامها، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس، على حد تعبيره.

منظمة الصحة العالمية دونالد ترامب فيروس كورونا

الخبر التالى:

خبراء يحذرون من برامج "تأميم" الوظائف في الخليج

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 7981

    عدد المصابين

  • 1887

    عدد المتعافين

  • 482

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3871718

    عدد المصابين

  • 1293333

    عدد المتعافين

  • 270118

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد ظهور حالات كورونا.. عزل 500 أسرة بقرية في المحلة الكبرى -صور