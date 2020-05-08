ترامب يكشف عن قرار قريب بشأن تمويل منظمة الصحة العالمية

(وكالات):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيعلن قريبًا قراره النهائي بشأن التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، بعد تعهده في وقت سابق بمحاسبة الوكالة على انتشار الفيروس التاجي.

وأوضح ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "منظمة الصحة العالمية، كما تعلمون، ندفع لهم ما يقرب من 500 مليون دولار سنويًا"

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سأصدر قرارا حول ذلك قريبا، لأنهم دمية بيد الصين.. لذا، سأقوم باتخاذ قرار في القريب العاجل".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الشهر الماضي، وقف تمويل منظمة الصحة العالمية، بحجة عدم قيامها، بتوفير المعلومات حول فيروس كورونا المستجد في وقتها، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس، على حد تعبيره.