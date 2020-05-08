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مقتل قائد شرطة إقليم خوست الأفغاني في هجوم لطالبان

08:43 ص الجمعة 08 مايو 2020
مقتل قائد شرطة إقليم خوست الأفغاني في هجوم لطالبان

الشرطة الأفغانية

خوست - (د ب أ):
ذكرت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة أن قائد شرطة إقليم خوست، سيد أحمد بابازاي، قتل في انفجار لغم على جانب طريق الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع الساعة الحادية عشرة مساء أمس. وكان بابازاي في طريقه لإجراء عملية تطهير في بلدة زينيخيل بمنطقة نادر شاه كوت.

وأضافت الوزارة أن اثنين من حراسه الشخصيين قتلا أيضا في الانفجار.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الانفجار.

وزارة الداخلية الأفغانية سيد أحمد بابازاي حركة طالبان

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