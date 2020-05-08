تحالف دعم الشرعية يرصد ١٠٤ انتهاكا حوثيا لهدنة اليمن
وكالات:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي ارتكبت 104 انتهاكا لهدنة اليمن خلال 24 ساعة.
ورصد التحالف، وفقا للعربية نت، 2676 انتهاكا حوثيا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه.
وكان التحالف قد أعلن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 إبريل، جاء ذلك بعد إعلانه السابق في 08 إبريل 2020م بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
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