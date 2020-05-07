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الاتحاد الأوروبي يبدأ مهام مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

08:54 م الخميس 07 مايو 2020
الاتحاد الأوروبي يبدأ مهام مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

الاتحاد الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

بدأ الاتحاد الأوروبي عملية جديدة لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، في البحر الأبيض المتوسط هذا الأسبوع بسفينة بحرية فرنسية وطائرة دورية من لوكسمبورج، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس.

وتم إطلاق العملية "إيريني" رسميًا في الأول من أبريل، لتحل محل مهمة بحرية سابقة للاتحاد الأوروبي، تم إيقاف سفنها العام الماضي وسط نزاع حول أزمة الهجرة بين عواصم الاتحاد الأوروبي.

وتعد عملية إيريني، المساهمة الرئيسية للتكتل الأوروبي في إطار الجهود الدولية للتوسط من أجل سلام دائم في ليبيا التي مزقتها الصراعات.

ومع ذلك، استغرق الأمر بعض الوقت لإحياء القوى اللازمة لتنفيذ العملية الجديدة، التي أعاقها أيضًا تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الدفاع في باريس أن الفرقاطة الفرنسية المضادة للطائرات، جان بارت، تواجدت في البحر منذ يوم الاثنين الماضي، ويرافقها طائرة دورية بحرية من لوكسمبورج ، وفقا لبيان صدر عن مقر العملية في روما.

وقال قائد العمليات فابيو أجوستيني: "المعدات الأخرى التي ستقدمها الدول الأعضاء في التكتل ستنضم إلى العملية في الأسابيع والأشهر المقبلة".

الاتحاد الأوروبي ليبيا

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