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اليابان تسمح باستخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج مصابي كورونا

08:00 م الخميس 07 مايو 2020
اليابان تسمح باستخدام عقار "ريمديسيفير" في علاج مصابي كورونا

فيروس كورونا

وكالات:

أعلنت حكومة اليابان أنها سمحت باستخدام عقار "ريمديسيفير" المضاد للفيروسات، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وأنها تدرس الموافقة على استخدام عقار "أفيجان" للغرض نفسه هذا الشهر.

وبذلك أصبحت اليابان ثاني بلد يوافق على استخدام عقار رمديسيفير بعد الولايات المتحدة حيث سمحت السلطات الجمعة باستخدامه لمعالجة المصابين بكوفيد-19.

وقال مسؤول في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، في تصريحات نقلتها شبكة "روسيا اليوم"، إنه "تمت الموافقة على استخدام العقار بموجب تدابير استثنائية، مضيفا في تصريح لوكالة "فرانس برس" "أنها الموافقة الأولى من نوعها في بلادنا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا".

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الحكومة تستعد لإعطاء الضوء الأخضر للعقار الاختباري الذي تنتجه شركة "غيلياد ساينسز" الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة قد أجازت استخدام "رمديسيفير" بعدما أظهرت تجارب إكلينيكية أن العقار المخصص أساسا لمعالجة فيروس إيبولا قلّص فترة تعافي بعض المصابين بنسبة الثلث، لكن من دون تأثير يذكر على معدّل الوفيات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إن "الحكومة تسعى إلى إعطاء موافقتها هذا الشهر" على استخدام عقار "أفيغان" الذي تنتجه شركة "فوجيفيلم توياما كيميكال" اليابانية في حال أثبتت التجارب التي تشمل مئة مصاب فاعليته.

و"أفيغان" هو الاسم التجاري لدواء "فافيبيرافير"، وتمت الموافقة على استخدامه في اليابان عام 2014.

لكن لا يسمح باستخدامه في اليابان إلا في حالات انتشار أوبئة إنفلونزا لا يمكن معالجتها بالأدوية المتداولة وهو غير متوافر للبيع ولا يمكن إنتاجه وتوزيعه إلا بطلب من الحكومة اليابانية.

ويعطى "فافيبيرافير" عبر الفم على شكل أقراص وهو يشل قدرة الفيروسات على التكاثر لكن تأثيراته الجانبية تثير القلق، إذ أظهرت دراسات أجريت على الحيوانات أنه يؤثر على نمو الجنين، وبالتالي، لا يمكن وصفه للحوامل.

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