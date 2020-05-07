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وزير الخارجية الكويتي يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة

06:16 م الخميس 07 مايو 2020
وزير الخارجية الكويتي يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة

وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المح

بغداد - (أ ش أ):

تلقى وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بمناسبة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأعرب الوزير الكويتي، خلال الاتصال عن تهانية بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا له النجاح والتوفيق وتحقيق التقدم والازدهار، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.

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أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية العراقي العراق

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