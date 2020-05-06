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ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا في إيطاليا

08:12 م الأربعاء 06 مايو 2020
ارتفاع حاد في وفيات وإصابات كورونا في إيطاليا

فيروس كورونا

روما - أ ش أ

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إن الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في إيطاليا ارتفعت بواقع 369 حالة اليوم الأربعاء مقابل 236 أمس الثلاثاء.

وأضافت وكالة الحماية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية أن الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة ارتفعت أيضا 1444 حالة مقابل 1075 أمس.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات منذ ظهور المرض في 21 فبراير الماضي، بلغ 29684، وهو ثالث أعلى الأرقام المسجلة في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 214457.

وأضافت أن عدد الأشخاص المسجلين على أنهم يحملون المرض حاليا انخفض بشكل حاد إلى 91528 من 98467 أمس الثلاثاء.

كما بلغ عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة اليوم الأربعاء 1333 مقابل 1427 أمس.

ومن بين من كانوا مصابين في الأساس، بلغ عدد المتعافين اليوم 93245 شخصا مقابل 85231 أمس.

وجاء العديد من المرضى الذين تعافوا حديثا من منطقة لومبارديا التي قالت إن الرقم المعدل يعكس بيانات من عدة أيام وليس الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وأفادت الوكالة بأن عدد من جرى فحصهم للكشف عن الفيروس بلغ 1.550 مليون شخص، من بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 60 مليون نسمة.

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فيروس كورونا إيطاليا كوفيد19

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