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جيبريسوس: الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا

06:27 م الأربعاء 06 مايو 2020
جيبريسوس: الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم

وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن "جائحة فيروس كورونا ستتراجع تدريجيا لكن لن يكون من الممكن على الإطلاق العودة إلى العمل العادي".

وشدد جيبريسوس على أن خطر العودة إلى حالة الإغلاق واقعي جدا في حال عدم إدارة دول العالم الفترة الانتقالية بطريقة حذرة مع اتباع النهج لإلغاء القيود على مراحل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "إننا لن نتمكن من وقف الجائحة قبل التعامل مع أشكال عدم المساواة التي تغذيها".

وأشار إلى أن "الاستثمار في قطاع الصحة الآن سينقذ حياة الناس لاحقا"، مضيفا: "هذا هو الدرس الذي يجب استخلاصه من جائحة COVID-19".

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