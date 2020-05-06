البرلمان الإسباني يصوت على تمديد "حالة التأهب" بسبب كورونا

مدريد - (د ب أ):

من المقرر أن يصوت البرلمان الإسباني اليوم الأربعاء على تمديد "حالة التأهب" المفروضة حاليا بسبب فيروس كورونا، لمدة أسبوعين إضافيين حتى 23 مايو.

وربما يٌقابل التمديد الذي يطلبه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالرفض ، حيث مدد المشرعون بالفعل ثالث أعلى حالة طوارئ في البلاد، ثلاث مرات. وقال عدد من أعضاء أحزاب المعارضة إنهم سيصوتون ضد ذلك الإجراء هذه المرة.

وبموجب حالة التأهب، يمكن للحكومة الإسبانية أن تقيد حقوق المواطنين. ويفرض حظر صارم للتجوال منذ 15 مارس وتم تخفيف تلك الإجراءات منذ بضعة أيام فقط.

وإسبانيا واحدة من الدول الأكثر تضررا من الجائحة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيلها أكثر من 25 ألف وفاة ونحو 220 ألف إصابة، إلا أن هذه الأرقام تشهد تحسنا تدريجيا