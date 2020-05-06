البيت الأبيض ينتقد دراسة تتوقع تسجيل ٣ آلاف وفاة يوميا بكورونا

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكينني، إن "دراسة جامعة جونز هوبكنز التي تنشرها وسائل الإعلام باعتبارها واقعية تستند إلى افتراضات خاطئة ولا تمثل بأي حال من الأحوال أي توقعات حكومية اتحادية، وكما ذكرت جامعة جونز هوبكنز، لا ينبغي أن تؤخذ هذه الدراسة على أنها توقعات".

ودعت ماكينني وسائل الإعلام لأن تكون "أكثر مسؤولية في تقاريرها، وأن تقدم المعلومات كاملة للجمهور الأمريكي."

من جهتها، شددت جامعة جونز هوبكنز على ضرورة عدم إساءة استخدام بياناتها، مؤكدة أن المعلومات الواردة في الدراسة لا ينبغي أن تستخدم كتوقعات.

وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول نهاية مايو، سيتم تسجيل 200 ألف إصابة جديدة و3 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا يوميا، ما يعتبر قفزة كبيرة مقارنة مع عدد الضحايا المسجل حاليا.