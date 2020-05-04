أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

القوات العراقية تقتل 5 من داعش بينهم قيادي غربي الأنبار

11:40 م الإثنين 04 مايو 2020
القوات العراقية تقتل 5 من داعش بينهم قيادي غربي الأنبار

القوات العراقية

بغداد - (د ب ا )

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين، أن خمسة من عناصر داعش بينهم قيادي ، قتلوا في عملية امنية نفذتها القوات العراقية غربي محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية المنفذة لعملية "أسود الصحراء" التي أنطلقت اليوم، بإشراف قيادة العمليات المشتركة لتفتيش مناطق غربي الأنبار، تمكنت من خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من مطاردة مركبة تحمل خمسة عناصر إرهابية حاولوا التخفي داخل إحدى الأبنية المهجورة ، حيث انفجر هذا المكان الذي اتضح أنه مفخخ في منطقة المدهم جنوب غربي حديثه، مما أدى إلى قتلهم جميعا".

وأشار البيان إلى أن من بين القتلى "ابو قسوره وهو القيادي العسكري لقاطع غرب الأنبار، حيث تبين أن مركبتهم كانت تحتوي على 80 عبوة ناسفة".

وتشن القوات العراقية في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى عمليات عسكرية للحد من تحركات تنظيم داعش الذي نشط مؤخرا، وقيامه بقتل وإصابة العشرات من القوات الأمنية والحشد الشعبي العشائري.

القوات العراقية الأنبار داعش

الخبر التالى:

روسيا: 52 وفاة جديدة بكورونا في موسكو خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6813

    عدد المصابين

  • 1632

    عدد المتعافين

  • 436

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3534367

    عدد المصابين

  • 1135021

    عدد المتعافين

  • 248169

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مجلس الوزراء: بدء إجلاء العالقين المصريين في الكويت الأربعاء