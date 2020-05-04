القوات العراقية تقتل 5 من داعش بينهم قيادي غربي الأنبار

بغداد - (د ب ا )

ذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين، أن خمسة من عناصر داعش بينهم قيادي ، قتلوا في عملية امنية نفذتها القوات العراقية غربي محافظة الأنبار.

وأوضح البيان أن القوات الأمنية المنفذة لعملية "أسود الصحراء" التي أنطلقت اليوم، بإشراف قيادة العمليات المشتركة لتفتيش مناطق غربي الأنبار، تمكنت من خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من مطاردة مركبة تحمل خمسة عناصر إرهابية حاولوا التخفي داخل إحدى الأبنية المهجورة ، حيث انفجر هذا المكان الذي اتضح أنه مفخخ في منطقة المدهم جنوب غربي حديثه، مما أدى إلى قتلهم جميعا".

وأشار البيان إلى أن من بين القتلى "ابو قسوره وهو القيادي العسكري لقاطع غرب الأنبار، حيث تبين أن مركبتهم كانت تحتوي على 80 عبوة ناسفة".

وتشن القوات العراقية في مناطق متفرقة من محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وديالى عمليات عسكرية للحد من تحركات تنظيم داعش الذي نشط مؤخرا، وقيامه بقتل وإصابة العشرات من القوات الأمنية والحشد الشعبي العشائري.