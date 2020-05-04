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مع انحسار كورونا.. بريطانيا تتأهب لافتتاح المدارس وسط إجراءات مشددة

09:01 م الإثنين 04 مايو 2020
مع انحسار كورونا.. بريطانيا تتأهب لافتتاح المدارس وسط إجراءات مشددة

المدارس

وكالات:
مع انحسار فيروس كورونا في بريطانيا، كشفت وسائل إعلام بريطانية، عن حزمة إجراءات "شبه عسكرية" ستفرضها الحكومة على المؤسسات التعليمية التي يرتقب أن تفتح أبوابها، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وتمنع بموجب هذه الإجراءات مشاركة المكاتب وحتى الأقلام، فيما سيتم تعطيل المصاعد وإغلاق المطاعم الداخلية داخل المدارس، كما سيضطر المعلمون لارتداء الكمامات الواقية.
ومن المتوقع أن يستأنف تلاميذ المدارس الابتدائية الدراسة في الشهر المقبل، على أن يستأنف الطلاب الأكبر سنا التعليم في وقت لاحق، بشرط أن تبقى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منخفضة جدا.
يذكر أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا قالت اليوم الاثنين إن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات البلاد ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21384 حالة، ويشكل العدد أقل معدل زيادة للوفيات هناك منذ أواخر مارس.

هذا المحتوى من

Manal el Alem
المدارس فيروس كورونا بريطانيا

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