الصحة العالمية تنفي تلقيها أدلة من واشنطن حول تسرب كورونا من مختبر ووهان

وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، أنها لم تتسلم أدلة من واشنطن حول "تكهناتها" بشأن خروج فيروس كورونا من مختبر ووهان في الصين، حسبما ذكرت "يورو نيوز".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد تحدث عن "أدلة" دامغة تثبت تسرب (كوفيد-19) من المختبر الصيني.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين، وتبادلا الاتهامات حول أزمة فيروس كورونا، واتهمت الأولى الثانية بتضليل العالم والتسبب في انتشار الوباء عالميًا، معلنة اعتزامها فرض عقوبات عليها واعتزامها محاسبة المسؤولين عن الأزمة، فيما ردت الثانية بأنها أبلغت الصجة العالمية بكل مستجدات الأزمة منذ بدايتها ولم تتستر على الوباء، ورفضت كافة الاتهامات الموجهة لها.