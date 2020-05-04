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روسيا: تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

11:04 ص الإثنين 04 مايو 2020
روسيا: تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد تسجيل 10 آلاف و581 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 145 ألفا و268 حالة.

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين أن نصف المصابين لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية 5795 إصابة من الإصابات الجديدة.

ولفت البيان كذلك إلى تسجيل 803 إصابات بضواحي موسكو، و317 في مدينة سان بطرسبرج في شمال روسيا.

وأضاف البيان أن 1456 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس التاجي خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي المتعافين إلى 18 ألفا و95 حالة، موضحا أن تم تسجيل 76 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1356 في عموم روسيا.

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فيروس كورونا موسكو روسيا

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