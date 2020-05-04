مقاطعة هوبي الصينية مصدر تفشي كورونا لا تسجل أية إصابات جديدة بالفيروس

وكالات:

ذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي وسط الصين، والتي تعتبر نقطة انطلاقة جائحة عدوى فيروس كورونا، الأحد، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بالمرض لليوم الـ29 على التوالي.

وسجلت مقاطعة هوبي حتى الآن 68128 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 50333 حالة في حاضرتها مدينة ووهان.

ومع ذلك لم يتم رصد أي حالات مؤكد جديدة لمدة 29 يوما متتاليا منذ 4 أبريل الماضي في المقاطعة، التي كانت الأكثر تضررا بالوباء في الصين.

وأشارت لجنة الصحة المحلية إلى أنه تم تعقب 282632 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين في هوبي، حيث ما زال 1383 منهم يخضعون للملاحظة الطبية.

وباتت المقاطعة تعتبر خالية من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في 26 أبريل.