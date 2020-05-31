العراق يسجل 10 حالات وفاة و260 إصابة جديدة بكورونا
بغداد - (د ب أ)
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 6439 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 10 حالات وفاة.
وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 205 حالات بعد تسجيل 10 حالات اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 3156 بعد تسجيل 46 حالة شفاء اليوم أيضا.
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