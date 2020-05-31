الكويت تسجل 7 وفيات و851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأحد، تسجيل 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" في البلاد إلى 212 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند ، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 851 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 27043 حالة.

ولفت إلى أن 200 مصاب يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح في وقت سابق اليوم أن 1230 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 11,386.