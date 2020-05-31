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إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 400 ألف

10:32 ص الأحد 31 مايو 2020
إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 400 ألف

فيروس كورونا في روسيا

موسكو- (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الأحد، تسجيل 9268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 405,842 إصابة.

وتعني البيانات الجديدة أن معدل الإصابات عاد للارتفاع مجددا، بعد أن كان لا يتجاوز 9 آلاف على مدى الأسبوع الأخير.

ووفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم"، فقد تم تسجيل 138 حالة وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 4693 حالة وفاة.

وقد تجاوز عدد المتعافين في روسيا الــ 170 ألفا.

روسيا فيروس كورونا

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