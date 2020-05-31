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فرنسا: إصابات كورونا 225 ألفا و898 والوفيات 28 ألفا و744

10:14 ص الأحد 31 مايو 2020
فرنسا: إصابات كورونا 225 ألفا و898 والوفيات 28 ألفا و744

أرشيفية

باريس- (د ب أ):
ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى 225,898، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت باريس، حسب بيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، إن عدد الوفيات في فرنسا بلغ 28,774، بسبب الفيروس، بينما المتعافين 68,386 ، وقد مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل أول إصابة في فرنسا.

فيروس كورونا فرنسا باريس

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