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موسكو: تسجيل 69 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا بإجمالي بلغ 2477

10:59 م السبت 30 مايو 2020
موسكو: تسجيل 69 وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا بإجمالي بلغ 2477

فيروس كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن مركز الاستجابة الروسي، تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" في العاصمة موسكو، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2477 حالة.

وذكر المركز، في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت "أن 69 شخصًا من مرضى الالتتهاب الرئوي الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ماتوا اليوم في موسكو".

وكان المركز أعلن أمس الجمعة تسجيل 78 حالة وفاة في موسكو، التي تعتبر بؤرة تفشي المرض في البلاد.

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