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فتح: إعدام الشهيد "الحلاق" جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها نتنياهو

12:59 م السبت 30 مايو 2020
فتح: إعدام الشهيد "الحلاق" جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها نتنياهو

الشهيد إياد الحلاق

رام الله- (أ ش أ):

حملت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو شخصياً المسؤولية كاملة، لإعدام المواطن المقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة، الشهيد اياد الحلاق في البلدة القديمة من القدس.

وأكدت حركة "فتح" - في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن عملية إعدام الشاب الحلاق، جريمة حرب من الطراز الأول، وأن من ارتكبها يجب أن يقدم للعدالة في محكمة الجنايات الدولية.. مشددة على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية لديهم الإصرار على محاكمة كافة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشارت فتح إلى الحملة الممنهجة التي تنفذها قوات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس، التي تعتبر تمهيداً لجريمة الضم، مؤكدة أن كل ممارسات الاحتلال وجرائمه لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني الصلبة ولا من إصراره في نيل حريته واستقلاله، وحقه في دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

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إياد الحلاق الاحتلال الاسرائيلي مقتل شاب حركة فتح

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