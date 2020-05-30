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ليبيريا تعلن خطة طوارئ لتحقيق الأمن الغذائى أثناء أزمة كورونا

11:47 ص السبت 30 مايو 2020
ليبيريا تعلن خطة طوارئ لتحقيق الأمن الغذائى أثناء أزمة كورونا

ليبيريا

مونروفيا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الزراعة الليبيرية عن خطة طوارئ لتحقيق الأمن الغذائى أثناء الأزمة الناجمة عن تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأوضحت وزارة الزراعة الليبرية، في بيان، أن خطة الطوارئ تهدف إلى زيادة الانتاج وتقديم تقارير منتظمة عن الوضع إلى الجهات المعنية والرأى العام بشأن كيفية تحقيق الأمن الغذائى بطريقة منسقة تحقق مصلحة المواطنين أثناء أزمة وباء كورونا .

وقالت الوزارة" إنه منذ بداية ظهور وباء كورونا فى ليبيريا خلال شهر مارس الماضى، تلقينا تقارير تشير إلى أن صغار المزارعين وغيرهم يجدون صعوبة فى زيادة الإنتاج وفى الوصول إلى الأسواق بسبب الإجراءات الصحية الصارمة التى تفرضها الحكومة، وعبر بعض المزارعين عن قلقهم بشأن دور وزارة الزراعة لمعالجة تداعيات هذه الأزمة الصحية، وحذروا من أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لإنقاذ الزراعة فى هذه الفترة الطارئة فإن حالة نقص الغذاء يمكن أن تتفاقم بسرعة".

وحذرت الوزارة فى بيانها من أن حالة الركود العالمى الناجمة عن تفشى وباء كورونا يمكن أن تؤدى إلى تزايد نقص مخزون الأرز ومواد غذائية أخرى، مؤكدة ضرورة تقليل الاعتماد على واردات الغذاء وزيادة فرص العمل بالمناطق الريفية، والاهتمام بمعالجة المحاصيل الزراعية وزيادة قدرات التخزين حتى يمكن توفير احتياطى استراتيجى من المواد الغذائية.

وأشارت وزارة الزراعة الليبيرية إلى أن خطتها تعطى أولوية لزيادة إنتاج محاصيل الأرز والكاسافا والفول والفواكه والخضروات، بالاضافة إلى تربية الدواجن .

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