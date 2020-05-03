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مندوب إيران لدى أوبك في غيبوبة بالمستشفى

11:04 م الأحد 03 مايو 2020
مندوب إيران لدى أوبك في غيبوبة بالمستشفى

منظمة أوبك

طهران 3 أيار/ مايو (د ب أ)

قال مسؤول لدى وزارة النفط الإيرانية، إن مندوب البلاد لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حسين كاظم بور أردبيلي، دخل في غيبوبة بمستشفى في طهران بعدما تعرض لنزيف في المخ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

ويعتبر كاظم بور، الذي تم تعيينه لأول مرة مندوبا لدى أوبك في عام 1985، وكان أيضا سفيرا لإيران في اليابان، بأنه مفاوض كبير من جانب زملائه، وجزءا لا يتجزأ من تشكيل موقف إيران، حتى أنه دافع عن وزير النفط بيجن نامدار زنكنه خلال اجتماع في عام 2018.

وقالت بلومبرج إنه ساعد باعتباره مستشارا مهما لزنكنه، في عملية إعادة تأهيل صناعة النفط الإيراني، ومركزه إيران داخل أوبك، في أعقاب الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، وفترة تخفيف العقوبات القصيرة التي أحدثت تعافيا كبيرا في إنتاج إيران لخام النفط.

وأضافت أنه احتفظ أيضا بعلاقات مع نظيره السعودي في أوبك، حتى عندما لم تكن العلاقات طيبة بين القوتين الإقليميتين.

منظمة أوبك وزارة النفط الإيرانية إيران حسين كاظم بور أردبيلي

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