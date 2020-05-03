مصادر عراقية: مقتل وإصابة 5 برصاص داعش

بغداد - (د ب ا )

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الأحد، بأن اثنين من عناصر الحشد الشعبي وجنديًا عراقيًا قتلوا في هجومين منفصلين في مناطق متفرقة تابعة لمحافظة ديالى 57كم شمال شرقي بغداد.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت اليوم، بين قوات الحشد الشعبي وعناصر داعش في منطقة الحاوي في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى اسفرت عن مقتل اثنين من قوات الحشد وإصابة 2 أخرين فيما قتل جندي عراقي في حادث منفصل بقناص من تنظيم داعش في منطقة عين ليل بين ناحيتي العظيم وقرة تبة.

وتشهد مناطق متفرقة من العراق هجمات لعناصر تنظيم داعش فيما تشن القوات العراقية حملات لتعقب المهاجمين في محافظات صلاح الدين والانبار وديالى خلال الساعات الماضية.