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زعيما الكونجرس يرفضان مقترحا بمنح المشرعين فحوصا إضافية خاصة بكورونا

01:04 ص الأحد 03 مايو 2020
زعيما الكونجرس يرفضان مقترحا بمنح المشرعين فحوصا إضافية خاصة بكورونا

الكونجرس الأمريكي

وكالات:

رفض الكونجرس الأمريكي، اليوم السبت، مقترح إدارة الرئيس دونالد ترامب، بمنح المشرعين فحوصا إضافية خاصة بفيروس كورونا المستجد.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري، ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي، في بيان مشترك، نقلته شبكة "روسيا اليوم"، "يشكر الكونجرس الإدارة على مقترحها الكريم لتوزيع فحوص سريعة خاصة بعدوى كورونا في مبنى الكابيتول، لكننا نرفض هذا المقترح في الوقت الحالي معربين عن الاحترام".

وأضاف البيان المشترك: "يجري توسيع القدرات على إجراء الاختبارات في بلادنا بشكل مستمر وعلى المستوى الوطني، ويريد الكونجرس إرسال الموارد إلى المنشآت في الجبهات الأمامية حيث بإمكانها أن تقدم أكبر فائدة في أسرع وقت".

وتابع البيان: "سيستخدم الكونجرس، بالتوافق مع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، البروتوكولات الحالية لإجراء الفحوص، التي حددها مكتب الطبيب المعالج، حتى تصبح هذه التقنيات الأسرع متاحة على نطاق أوسع".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي إن هناك قدرات رائعة على إجراء فحوص طبية على المشرعين العائدين للعمل إلى واشنطن، بعد أن أعلن طبيب الكابيتول، برايان موناهان، عن عدم وجود إمكانية لاختبار جميع المشرعين الـ100 بعد عودتهم إلى مقر الكونغرس.

الكونجرس الأمريكي فيروس كورونا دونالد ترامب

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