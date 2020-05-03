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تظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا ضد تدابير العزل الخاصة بكورونا

12:56 ص الأحد 03 مايو 2020
تظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا ضد تدابير العزل الخاصة بكورونا

فيروس كورونا

برلين - (د ب أ)

تجمع آلاف المتظاهرين في شتوتغارت ومئات في برلين ضد إجراءات العزل بسبب كورونا وطالبوا بالالتزام بحرية التجمع وحرية العقيدة. ويخشى منتقدون من أن يتم استغلال المظاهرات من جانب أصحاب نظريات المؤامرة واليمين الشعبوي.

تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة شتوتغارت الألمانية ضد تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد، بحسب ما قال المنظمون للمظاهرة. وطالب ميشائيل بالفيغ، الداعي والمسؤول عن المظاهرة، التي وصفت بأنها "غير حزبية"، إلى الالتزام بالحقوق الأساسية بالدستور الألماني مثل حرية التجمع وحرية العقيدة. وقال بالفيغ، وهو رائد في أعمال تكنولوجيا المعلومات إنه تواجد في المظاهرة السبت حوالي 5000 مشارك.

لكن شرطة شتوتغارت لم ترد تقديم تقديرات لعدد المشاركين في المظاهرة، ذاكرة أنها سارت بشكل سلمي، وأن المتظاهرين التزموا بقواعد مسافة التباعد عن بعضهم.

وتم السماح بالمظاهرة بعدما رفضت المحكمة الدستورية الاتحادية قرارا أصدرته سلطات شتوتغارت في البداية يحظر المظاهرة. وكانت مبادرة بالفيغ قد استجاب لها الأسبوع الماضي بضع مئات الأشخاص الذي تجمعوا عند ميدان القصر (شلوسبلاتس) في شتوتغارت.

وجرت في مدن أخرى منها برلين مظاهرات مشابهة ويخشى المنتقدون لتلك المظاهرات أن يتم استغلالها من قبل أصحاب نظريات المؤامرة واليمين الشعبوي.

وفي العاصمة برلين تظاهر أيضا العديد من الأشخاص ضد تدابير العزل الخاصة بوباء كورونا. وقالت متحدثة باسم الشرطة إن 300 شخص تجمعوا في وقت واحد في ميدان روزا لوكمسبورغ، حسبما نقل موقع قناة "ان تي في" الألمانية.

فيروس كورونا ألمانيا كوفيد19

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