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الصحة السعودية تقود دراسات سريرية متقدمة حول علاج كورونا

12:06 ص الأحد 03 مايو 2020
الصحة السعودية تقود دراسات سريرية متقدمة حول علاج كورونا

فيروس كورونا

الرياض - (د ب أ)

تقوم وزارة الصحة السعودية، حاليًا وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بإجراء دراسة سريرية متقدمة متعددة المراكز في 7 مستشفيات بالمملكة لمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وانطلقت هذه الدراسة في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض و مستشفى أحد بالمدينة المنورة و مستشفى النور بمكة المكرمة ومستشفى الدمام المركزي و القطيف المركزي.

ويعمل في الدراسة فريق من الأطباء و الصيادلة والباحثين، حيث تهدف إلى تقييم أربعة بروتوكولات علاجية تشمل عقارات الهيدروكلوروكين، بينافير ريتونافير، ريمديسيفير، الإنترفيرون.

وهذه العقارات لها خصائص مضادات للفيروسات أو تحاكي بعض طرق الاستجابة المناعية للفيروسات و تعطى بطرق مختلفة مثل الفم والوريد وتستهدف الدراسة المرضى ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة، وقد أثبتت بعض هذه العقارات فعالية أولية في الدراسات المخبرية.

وتأتي هذه الدراسة استكمالاً لجهود وزارة الصحة ضد جائحة كورونا ودعم توفير العقارات الجديدة من خلال التجارب السريرية والبحث عن اللقاح الفعال وبدعم لا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين

فيروس كورونا وزارة الصحة السعودية منظمة الصحة العالمية السعودية كوفيد-19

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