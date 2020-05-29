دعم طبي اماراتي للسودان لمواجهة جائحة كورونا

الخرطوم -أ ش أ

وصلت إلى السودان اليوم الجمعة الدفعة الثانية من الدعم الطبي الإماراتي لمواجهة جائحة كورونا، حيث استقبلها في مطار الخرطوم الدولي الأمين العام لمجلس السيادة الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف، بحضور السفير الإماراتي بالخرطوم حمد محمد الجنيبي.

وأعرب الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، في تصريح صحفي، عن تقدير حكومة السودان وشعبه للدعم الكبير الذي ظلت تقدمه دولة الإمارات إلى السودان في المجال الطبي، معربا عن أمله في أن يتجاوز السودان هذه الأزمة.

ومن جانبه، قال السفير الإماراتي بالخرطوم إن الدعم يمثل الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية للسودان لمواجهة كورونا، والبالغة 11 طنا تكفي نحو 11 ألفا من مقدمي الخدمات الطبية والصحية، مشيرا إلى أن الدعم يأتي ضمن جهود دولة الإمارات العربية لمساعدة 58 دولة حول العالم في هذا المجال.