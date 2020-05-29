أردوغان يعلن عن رفع الإجراءات الاحترازية في تركيا الاثنين المقبل

أنقرة- (بي بي سي):

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان رفع معظم التدابير والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد في البلاد وتخفيف البعض الأخر، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الأول من يونيو حزيران المقبل.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي إن حظر السفر بين الولايات الذي فرض في وقت سابق من شهر مارس الماضي سيرفع اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.

وسيعاد افتتاح المطاعم والمقاهي والمتاحف والمسابح والنوادي الرياضية ومرافق الاستراحة على طرقات السفر، ورياض الأطفال ودور الرعاية النهارية، ومدارس السياقة ومثيلاتها بحلول 1 يونيو أيضاً.

وأوضح أردوغان أنه سيستمر فرض حظر التجول على كبار السن الذين يتخطون 65 عاماً، إلا أنه سيسمح لأصحاب المحلات التجارية من هذه الشريحة العمرية باستئناف أعمالهم شريطة الالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة.

كما سيتم السماح، وفقاً للرئيس التركي، لمن هم دون الثامنة عشرة من عمرهم بالخروج أيام الأربعاء والجمعة من منازلهم، فيما سيتم السماح لمن هم بين 18 و 20 عاما بحرية الحركة على مدار الأسبوع.