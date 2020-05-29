رئيس وزراء السودان: لا تراجع عن تفكيك النظام البائد

الخرطوم- (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن تفكيك النظام البائد مطلب لا تراجع عنه وعامل موضوعي لبناء دولة المؤسسات.

وذكر مجلس الوزراء السوداني - في بيان اليوم الجمعة - أن حمدوك استقبل عددا من الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف السودانية.

وقال رئيس الوزراء السوداني "إن الإعلام والصحافة يعتبران السلطة الرابعة التي تقوم بدور الرقابة والتقويم لعمل الحكومة، وكذلك نافذة للشعب السوداني لاستقاء المعلومات الصحيحة تفاديا للتكهنات والمعلومات المغلوطة".

وتحدث حمدوك عن مشاريع الحكومة في الفترة الانتقالية، إضافة إلى توضيحات حول مفاوضات السلام، والشراكة، وتحديات استكمال هياكل السلطة الانتقالية، والاقتصاد، والعدالة بوصفها ركن ركين في عملية التعافي الوطني، كما شرح دواعي طلب البعثة الأممية إلى السودان.

وأكد أن مصلحة السودان ذات أولوية في العلاقات الخارجية، خاصة مع دول الجوار العربي والأفريقي، داعيا الإعلام إلى القيام بدور إيجابي في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ السودان.

وشدد على استيعاب الحكومة لتحديات الشراكة التي بالضرورة تواجه صعوبات لأنها نموذج غير مسبوق، مضيفا أن القدرة على مجابهة هذه الصعوبات متوفرة لأن المؤمنون بذلك أكثرية، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية للاستفادة من تجربة ستة عقود من الانتكاس بعد كل تغيير شعبي والخروج من هذه التجربة بديمقراطية راسخة تمهد للتنمية المستدامة والاستقرار في كل ربوع السودان.